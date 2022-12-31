Россиян предупредили о самых аллергенных продуктах на новогоднем столе

Диетолог Русакова назвала икру и орехи самыми аллергенными продуктами на новогоднем столе

К числу самых аллергенных продуктов на новогоднем столе относятся икра и орехи, предупредила россиян кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. В беседе с «Москвой 24» она назвала традиционные для праздничного застолья блюда, которые стоит употреблять в пищу с осторожностью.

По словам Русаковой, помимо икры и орехов, нежелательную реакцию организма могут спровоцировать также устрицы, различные морские деликатесы, морепродукты, некоторые сорта рыбы и экзотические фрукты.

Чтобы избежать приступа аллергии, диетолог посоветовала отдавать предпочтение традиционным блюдам, которые уже не раз пробовали все члены семьи. А если захочется попробовать что-то новое, незнакомые продукты лучше употреблять в небольшом количества. Также Русакова добавила, что не нужно есть все подряд, потому что потом будет сложно определить, из-за чего именно начался приступ.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Оксана Михалева подсказала россиянам способы избежать похмелья после новогоднего застолья. По ее словам, для этого необходимо во время праздничного ужина пить как можно больше воды, лучше минеральной, так как это поможет быстрее вывести алкоголь из организма.