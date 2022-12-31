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18:37, 31 декабря 2022Среда обитания

Общественный транспорт Москвы будет работать бесплатно всю новогоднюю ночь

Метро, МЦК и наземный транспорт Москвы будут работать бесплатно всю ночь на 1 января

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Метро, электрички Московского центрального кольца (МЦК) и наземный общественный транспорт столицы будут работать бесплатно всю новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщается на сайте Московского метрополитена.

Работа общественного транспорта также будет продлена в ночь на Рождество, сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. «Жители смогут отметить праздник дома, а затем поехать поздравить близких или погулять по праздничной столице», — сказал он.

Кроме того, в рождественскую и новогоднюю ночи продолжат работу 16 регулярных ночных маршрутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что достроена Большая кольцевая линия (БКЛ) метро. Речь идет о восточном отрезке длиной 10,7 километра от станции «Каширская» до станции «Нижегородская», строительство которого начали в 2018 году. В столичном правительстве ожидают, что новые станции улучшат транспортное обслуживание в восьми районах, где проживают около 800 тысяч человек.

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Константин Лысяков
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