В Кремле рассказали о деталях новогоднего обращения Путина

Песков: новогоднее обращение Путина записали в штабе ЮВО, других версий не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о деталях новогоднего обращения Владимира Путина, уже показанного на Камчатке и Чукотке. Слова представителя Кремля приводит «Интерфакс».

Песков рассказал, что новогоднее обращение Путина было записано в окружении военных в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Кроме того, эта запись продолжительностью девять минут будет показана и во всех остальных часовых поясах страны и не будет отличаться, других версий обращения не будет. «Оно [обращение] будет идти до Москвы. Это и есть новогоднее поздравление президента России», — пояснил Песков.

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам на фоне военных, участвующих в спецоперации на Украине.

