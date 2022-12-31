В Подмосковье нашли сидящего за рулем авто мужчину с ножом в груди

В Подмосковье прохожий обнаружил мужчину с ножом в груди, сидящего за рулем автомобиля

В Подмосковье прохожий обнаружил мужчину, сидящего за рулем автомобиля с ножом в груди. Об этом стало известно РЕН.ТВ.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Хотьково. Раненного мужчину нашли на водительском сидении автомобиля. Очевидец тут же обратился в полицию и вызвал скорую помощь.

Пострадавший госпитализирован, по предварительным данным, он находится в реанимации в бесконтактном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Абакане мужчина зарезал полицейского, который защищал коллегу. В нетрезвом состоянии он приехал к бывшей жене и начал ее избивать. Женщина позвонила своим коллегам-полицейским, которые вскоре приехали на помощь. Одного из них мужчина ударил ножом, полицейский скончался.