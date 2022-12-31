Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:57, 31 декабря 2022Бывший СССР

В Одесской области ограничат работу предприятий ради электричества для жителей

В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздничные дни

Фото: Petros Giannakouris / АР

В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздничные дни, чтобы направить освободившееся электричество жителям. Об этом в Telegram сообщил глава региона Максим Марченко.

29 декабря стало известно о повреждении объектов генерации и электросетей ракетными ударами в нескольких областях Украины. Сложная ситуация с электроэнергией сложилась в Одесской и Киевской областях.

Марченко подчеркнул, что энергетики делают все возможное для ликвидации последствий ракетных ударов. Работа энергоемких предприятий будет ограничена в праздничные дни, чтобы 31 декабря и 1 января жителей региона не беспокоили отключения электричества, добавил он.

Ранее сообщалось, что 29 декабря Одесса и большинстве населенных пунктов Одесского района остались без электричества из-за поражения энергетической инфраструктуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Совфеде обвинили европейских политиков во лжи о Минских соглашениях
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Под Ярославлем задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины
В России выявили 5527 новых случаев COVID-19
Мужчина попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Россиянам подсказали способы избежать похмелья после новогоднего застолья
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 2023 года
В Одесской области ограничат работу предприятий ради электричества для жителей
В Киеве изуродовали памятник Пушкину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.