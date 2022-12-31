В Одесской области ограничат работу предприятий ради электричества для жителей

В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздничные дни

В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздничные дни, чтобы направить освободившееся электричество жителям. Об этом в Telegram сообщил глава региона Максим Марченко.

29 декабря стало известно о повреждении объектов генерации и электросетей ракетными ударами в нескольких областях Украины. Сложная ситуация с электроэнергией сложилась в Одесской и Киевской областях.

Марченко подчеркнул, что энергетики делают все возможное для ликвидации последствий ракетных ударов. Работа энергоемких предприятий будет ограничена в праздничные дни, чтобы 31 декабря и 1 января жителей региона не беспокоили отключения электричества, добавил он.

Ранее сообщалось, что 29 декабря Одесса и большинстве населенных пунктов Одесского района остались без электричества из-за поражения энергетической инфраструктуры.