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16:45, 31 декабря 2022Забота о себе

Токсиколог подсказал способы избежать пищевого отравления в новогодние каникулы

Токсиколог Кутушов: правильное хранение еды снизит риск пищевого отравления в праздники

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Чтобы избежать пищевого отравления в новогодние каникулы, необходимо правильно хранить еду, подсказал врач-токсиколог Михаил Кутушов. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Токсиколог объяснил, что неправильное хранение излишков еды является одной из ведущих причин отравления в зимние праздники. И самый простой способ снизить риск возникновения этой проблемы — держать продукты питания в холодильнике. «Обычно для праздничного стола готовят заранее и гораздо больше, чем съедят и выпьют. Излишки хранят не в холодильнике, а на веранде или в комнатах. Кроме того, часто разные продукты хранятся в одном месте. Это и приводит к проблемам с желудком», — сообщил Кутушов.

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Кроме того, по его словам, в период новогодних каникул врачи традиционно наблюдают всплеск отравлений консервами. Чтобы этого не произошло, ни в коем случае нельзя употреблять в пищу домашние заготовки или купленные в магазине консервированные продукты из банки со вздутой крышкой, помутневшей жидкостью, пузырьками или плесенью внутри. Кутушов предостерег, при наличии всего одного из этих факторов консервы необходимо выбросить.

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Наталья Обрядина
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