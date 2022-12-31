В России проиндексировали пенсии

С 1 января страховые пенсии в России проиндексировали на 4,8%

В России с 1 января проиндексировали страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Размер повышения составил 4,8 процента, следует из федерального закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2023 год.

Как сообщали ранее в Минтруде, по отношению к 1 января 2022 года размер пенсий вырос на 15,3 процента. На выплату пенсий в бюджете Соцфонда заложено 9,5 триллиона рублей, из которых около девяти триллионов уйдут на выплату страховых пенсий.

В начале 2022 года средний размер выплаты неработающим пенсионерам составлял 19 017 рублей. В декабре 2022 года, после июньской индексации, он достиг 20 864 рублей, а в январе 2023 года — 21 864 рублей.

При этом, согласно проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, возобновления индексации пенсий работающим россиянам не произойдет. В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, что при увеличении выплат работающим пенсионерам снижается уровень пенсий неработающих граждан. Также индексация пенсий работающим потребует дополнительных трат из федерального бюджета, а это около 498,7 миллиарда рублей.