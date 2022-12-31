Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Синоптик Вильфанд: в новогоднюю ночь в Москве будут мелкие дожди и порывы ветра до 15 м/с

В ночь на 1 января погода в Москве будет с «ноябрьским характером» — мокрый снег с мелким дождем. О погоде в новогоднюю ночь в столице рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, помимо этого ожидается усиление ветра до 15-17 м/с. Прогноз температуры в праздничную ночь остается прежним: 0 — плюс 2 градуса в Москве, минус 3 — плюс 2 градуса в Подмосковье. Воздух в регионе днем 1 января будет прогреваться до 5 градусов тепла.

«Это ассоциируется по климату даже не с новогодним праздником, а с Днем народного единства 4 ноября», — заявил научрук Гидрометцентра. По его словам, такая погода бывает именно в ноябре.

Ранее Вильфанд заявил, что в новогоднюю ночь температура в некоторых регионах России может опуститься ниже 40 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется минус 35 градусов, в Ханты-Мансийском округе — такие же температуры — минус 35-37 градусов.