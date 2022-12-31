Пушков оценил перспективы Китая и США наладить диалог

Член Совета Федерации Пушков заявил, что Китай и США хотят быть нацией номер один в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил перспективы Китая и США наладить диалог.

По его словам, обе страны стремятся быть нацией номер один в мире. «Причем США это делают крайне агрессивно, о чем говорят последние два десятилетия, наполненные американскими войнами и попытками переворотов во многих странах», — отметил сенатор.

Он добавил, что у России и Китая базовых противоречий нет — и в обозримой перспективе не планируется. «Более того, политика США с начала 21-го века постоянно подталкивает их к дальнейшему сближению», — заявил Пушков.

Ранее сенатор заявил, что Россия и Китай сближаются, несмотря на попытки США их «развести». Пушков указал на неудачу Соединенных Штатов в попытке отдалить Китай и Россию друг от друга — по его мнению, сотрудничество двух государств перерастет в стратегический альянс.