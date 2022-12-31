Рэпер Андрей Райкконен найден мертвым в Санкт-Петербурге

Лидер проекта «Эхопрокуренныхпоездов» Андрей Райкконен умер в своей квартире в Петербурге

Рэп-исполнитель, лидер андеграундного проекта «Эхопрокуренныхпоездов» (ЭПП) Андрей Райкконен найден мертвым в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на знакомых артиста.

Согласно предварительной информации, рэпер умер в своей квартире. На данный момент причина его смерти не разглашается.

Журналисты издания отметили, что музыкант с 29 декабря перестал выходить на связь и пропал из социальных сетей. Известно также, что он успел рассказать одной из подруг, что плохо себя чувствует. Несколько недель назад Райкконен предупреждал поклонников, что запланированный на 17 декабря концерт переносится из-за его болезни.

Райкконен родился в Мурманске и стал известным рэпером после переезда в Санкт-Петербург. Он считался одним из ярких представителей абстракт-хип-хопа, часто участвовал в рэп-батлах и записывал собственные треки.

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