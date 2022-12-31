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13:27, 31 декабря 2022Россия

Рогозин назвал наглым обращение главы Минобороны Украины к россиянам

Рогозин назвал обращение министра обороны Украины Резникова к россиянам вызывающим

Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин назвал обращение министра обороны Украины Алексея Резникова к россиянам наглым и вызывающим. С соответствующей оценкой речи главы украинского оборонного ведомства он выступил в своем Telegram-канале.

По словам Рогозина, в конце выступления Резников совершил ошибку — «не смог удержаться от запугивания всех россиян неминуемой расплатой» и пригрозил, что несколько поколений граждан должны будут выплачивать репарации украинцам.

В ответ на это экс-глава «Роскосмоса» заявил, что россияне скорее пойдут на фронт добровольцами, нежели будут платить репарации Киеву.

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Варвара Кошечкина
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