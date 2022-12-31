Патриарх Кирилл указал на глубокую любовь умершего Бенедикта к православию

Патриарх Кирилл выразил соболезнования католической церкви из-за смерти Бенедикта XVI

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Папе Римскому Франциску в связи со смертью бывшего главы Святого Престола Бенедикта XVI, выразив соболезнования пастве Римско-Католической церкви. Послание опубликовано на сайте РПЦ.

Кирилл назвал годы Бенедикта во главе церкви эпохой в непростой для нее исторический период, «связанный со многими внешними и внутренними вызовами». Также патриарх назвал самого бывшего Папу выдающимся богословом, внесшим значительный вклад в развитие межхристианского сотрудничества и в защиту традиционных нравственных ценностей.

«Имея возможность неоднократно встречаться с почившим Папой, я засвидетельствовал его глубокую любовь к восточному христианству и, в частности, искреннее уважение к традиции русского православия. За время понтификата Бенедикта XVI отношения РПЦ и Римско-Католической церкви получили значительное развитие», — добавил Кирилл.

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI умер утром 31 декабря в возрасте 95 лет.

