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18:24, 31 декабря 2022Забота о себе

Солистка группы «Блестящие» назвала основные ошибки женщин при выборе партнера

Солистка «Блестящих» Надя Ручка назвала ошибкой выбирать партнера, руководствуясь страстью

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Солистка группы «Блестящие» Надя Ручка перечислила основные ошибки женщин при выборе партнера, в частности, она считает неверным пытаться строить отношения с кем-либо, руководствуясь исключительно страстью. Об этом она рассказала журналистке Пятого канала.

Прежде чем начать знакомиться с потенциальными кавалерами, сначала нужно как следует разобраться в себе и своих желаниях, считает Ручка. По ее мнению, нельзя выбирать партнера, основываясь на эмоциях и страсти. Нужно прислушиваться к себе, развивать интуицию и время от времени «отключать подскакивающие гормоны», чтобы здраво оценить человека с точки зрения его надежности. Это поможет не разочароваться в мужчинах, любви и браке.

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«Она [женщина] вся живет на этих страстях. И попадись ей нормальный, спокойный мужчина. Она, во-первых, может его не заметить, во-вторых, скажет, что-то мне с ним скучно. Он чего от меня вообще хочет? Тут просто нужно, нужно себя понимать», — поделилась Ручка своими мыслями.

Ранее она призналась в двух пережитых в юности изнасилованиях и последующих проблемах с ментальным здоровьем, которые спровоцировал этот травматичный опыт. Оба раза она подверглась нападению в родном городе. После изнасилования певица замкнулась к себе, не могла общаться с друзьями и мужчинами, начала пить и даже пыталась наложить на себя руки.

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Наталья Обрядина
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