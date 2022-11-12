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16:36, 12 ноября 2022Забота о себе

Солистка группы «Блестящие» рассказала о двух пережитых изнасилованиях

Солистка группы «Блестящие» Надя Ручка дважды пережила изнасилование

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Солистка группы «Блестящие» Надя Ручка призналась в двух пережитых в юности изнасилованиях и последующих проблемах с ментальным здоровьем, которые спровоцировал этот травматичный опыт. Об этом она рассказала в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

По словам Ручки, в первый раз она столкнулась с сексуальным насилием в 18 лет. Это произошло, когда она приехала из Москвы, где училась в вузе, на каникулы в родной город. В машине на нее напал парень, который ухаживал за ней в выпускном классе школы. Певица призналась, что до этого момента была девственницей, и подчеркнула, что испытывала отвращение к себе и к своему насильнику.

«Мы посидели в кафе, поговорили. Потом он повез меня домой и захотел остановиться у воды… Спортсмен, никогда не пил, он стал активней приставать, и все. Я упиралась как могла… Я просила, чтобы он так не делал, я не так представляла свой первый раз в жизни…» — поделилась болью Ручка.

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Несмотря на шок, родителям о пережитой травме артистка не рассказала, так как боялась, что отец просто застрелит ее обидчика и попадет из-за этого в тюрьму.

Второй случай произошел с Ручкой тоже в ее родном городе примерно через 1,5 года. Она собиралась идти с молодым человеком в кино. Парень уговорил ее подняться к нему в квартиру под предлогом, что ему надо переодеться, но он не хочет оставлять девушку одну в подъезде. Дома насильник принял наркотики и начал грубо к ней приставать. Когда певица стала отбиваться, он пригрозил, что выкинет ее с балкона, если она не подчинится. «Я тихо плакала, не орала, мысль была одна — надо выйти, надо сохранить жизнь», — рассказала Ручка.

После повторного изнасилования артистка замкнулась к себе, не могла общаться с друзьями и мужчинами. Ручка призналась, что из-за психологической травмы у нее начались серьезные проблемы с алкоголем и она даже пыталась наложить на себя руки.

Ранее бывшая помощница осужденного за изнасилования голливудского продюсера Харви Вайнштейна Зельда Перкинс рассказала, как противостояла его домогательствам. Женщина призналась, что противостоять насильнику ей помогли насмешки над его наготой и грубое поведение.

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Наталья Обрядина
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