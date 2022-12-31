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22:08, 31 декабря 2022Мир

В Великобритании заявили о наступлении решающей эпохи в геополитике

The Economist сообщил о наступлении решающей эпохи дружбы России и Китая против США
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российская специальная военная операция (СВО) на Украине и наращивание оборонной мощи Китая возвещают о наступлении новой эпохи соперничества между крупными мировыми державами, пишет британский журнал The Economist.

Автор статьи указал на слова американского президента Джо Байдена, который считает, что грядущее десятилетие станет «решающим» в геополитике. Журналист отметил, что человечество подошло к эпохе, когда Россия и Китай будут всеми силами противостоять Вашингтону и стремиться разрушить старый мировой порядок. «Что если "безграничная" дружба между Россией и Китаем перерастет в реальный альянс?» — задался он вопросом.

Эксперт сообщил, что в то время, пока вес и влияние Америки в мировой экономике идут на спад, военный потенциал ее соперников увеличивается.

Ранее экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер заявила, что стратегическое партнерство президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина угрожает лидерству США.

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Марина Совина
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