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06:26, 31 декабря 2022Интернет и СМИ

Журналистка указала на разрушенный авторитет властей Германии

Обозреватель Spiked Бепплер-Шпаль заявила о разрушенном авторитете властей ФРГ в 2022 году
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Johanna Geron / Reuters

Обозреватель издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль указала на разрушенный авторитет властей Германии в 2022 году.

Как заявила журналистка, смелость и решительность в заявлениях канцлера ФРГ Олафа Шольца, звучавших во время его прихода к власти, за 10 месяцев «практически испарились».

Бепплер-Шпаль признала, что Германию до экономического кризиса довело правительство экс-канцлера Ангелы Меркель, однако, подчеркивает автор статьи, новые власти «не встали на новый путь» и не делают «ничего хорошего ни для себя, ни для Германии». По ее мнению, администрация Шольца делает все точно так же, как и ее предшественники, продолжая отказываться от атомной энергии.

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«Неудивительно, что к концу года рейтинги одобрения Шольца и его правительства достигли новых антирекордов», — пишет журналистка, ссылаясь на результаты декабрьского опроса, согласно которому, 63 процентов респондентов не удовлетворены работой правительства.

«События года изобличили преступную беспечность руководства и вырождение его политического мировоззрения. В этом смысле ситуация действительно напоминает конец эпохи», — резюмировала Бепплер-Шпаль.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении заявил о планах поддерживать Украину, несмотря на последствия, с которыми сталкиваются граждане ФРГ.

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Марина Совина
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