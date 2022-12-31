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06:41, 31 декабря 2022Россия

Россиянам дали совет по выбору санок и снегокатов

Специалист Мустафина: при выборе санок и снегокатов стоит думать о комфорте ребенка

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

При выборе санок и снегокатов для детей стоит ориентироваться на удобство ребенка. Такой совет дала эксперт направления «Дом» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Виктория Мустафина в беседе с RT.

По ее словам, первое, о чем стоит задуматься, — наличие комфортного сиденья, спинки и подходящего по размеру сидения. Также стоит подумать о цели поездок: катание с горки, передвижение по городу или прогулки по парку. Для активного времяпрепровождения подойдут легкие санки, а в снегокате можно придумать различные развлечения для ребенка.

Кроме того, отметила Мустафина, нужно учитывать возраст: сани предназначены для детей от двух лет и старше, а снегокаты — от трех до 15 лет.

Особое внимание нужно обратить на устойчивость инвентаря — сани и снегокаты не должны опрокидываться при движении. Чем ниже сиденье и шире лыжи, тем надежнее конструкция и выше грузоподъемность.

Также необходимо помнить про ремни безопасности и другие крепления, предусмотренные на некоторых моделях. Они должны хорошо затягиваться и не ослабевать во время катания.

Ранее стало известно, что в Иркутской области подросток разбился во время катания на привязанном к машине снегокате. 15-летний житель города Усолье-Сибирское привязал снегокат к легковому автомобилю ВАЗ, за рулем которого находился его 18-летний знакомый без водительских прав. Во время маневра на проезжей части снегокат вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с иномаркой.

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Марина Совина
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