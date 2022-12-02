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14:24, 2 декабря 2022Россия

15-летний россиянин разбился во время катания на привязанном к машине снегокате

В Иркутской области подросток погиб, прокатившись на привязанном к машине снегокате

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Иркутской области подросток разбился во время катания на привязанном к машине снегокате. Об этом сообщил региональное управление Следственного комитета на своем сайте.

По данным главка, 1 декабря 15-летний житель города Усолье-Сибирское привязал снегокат к легковому автомобилю ВАЗ, за рулем которого находился его 18-летний знакомый, не имеющий водительских прав. Во время маневра на проезжей части снегокат вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с иномаркой. От полученных травм подросток скончался на месте.

В отношении 18-летнего россиянина, управлявшего ВАЗ, было возбуждено дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения водителем без прав. В настоящий момент следователи допрашивают его в качестве подозреваемого.

Похожая история произошла в Алтайском крае, где 16-летний подросток погиб во время катания на тюбинге, прицепленном к автомобилю ВАЗ. Во время движения мальчик отпустил трос и врезался в стоявшую на обочине машину. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Константин Лысяков
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