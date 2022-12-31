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06:47, 31 декабря 2022Силовые структуры

Российского солдата заподозрили в изнасиловании школьницы

В Таганроге задержали солдата из Читы по подозрению в изнасиловании 17-летней школьницы

В Таганроге Ростовской области задержали прибывшего из зоны спецоперации военнослужащего по подозрению в изнасиловании школьницы. Об этом сообщает портал 161.RU.

Уточняется, что в этом году молодой человек подписал контракт до 2025 года и отправился водителем в Донбасс. В Таганроге он оказался, когда был на ротации.

По данным источника в силовых структурах, инцидент произошел на даче, где 19-летний контрактник и 17-летняя девушка были в гостях. В какой-то момент пара пропала из поля зрения других собравшихся. Родственники пострадавшей обратились в полицию, заявив, что военнослужащий применил к ней силу и склонил к близости.

Региональное управление Следственного комитета возбудило дело по двум статьям: «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

Ранее в Свердловской области 60-летнего уголовника приговорили к 20 годам строгого режима за изнасилование двух российских школьников. Как установил суд, в июне 2021 года жертвами злоумышленника, который совершил в отношении них действия сексуального характера, стали несовершеннолетние жители поселка Березовский и города Екатеринбурга. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего») УК РФ. Мужчина был объявлен в розыск.

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Марина Совина
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