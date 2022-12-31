Шойгу рассказал о надеждах на мирное будущее

Глава минобороны РФ Шойгу поздравил военных с Новым годом и пожелал им чистого неба

В нынешних условиях новогодние праздники предстают не только в качестве доброй народной традиции, но и в виде символа надежд на мирное будущее, заявил в новогоднем обращении к военнослужащим министр обороны России Сергей Шойгу.

«Находясь на передовых рубежах и позициях, на боевом дежурстве и в удаленных районах мирового океана, вы сегодня защищаете не только великую историю России, но и ее светлое будущее», — сказал министр, поблагодарив солдат и офицеров. Поблагодарил он и семьи военнослужащих за поддержку своих близких на фронте.

Шойгу пожелал российским военным богатырского здоровья, твердости духа, надежных товарищей и чистого неба. «Наша Победа, как и Новый год — неотвратима», — подытожил министр.

Ранее с Новым годом россиян поздравил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Парламентарий понадеялся, что 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления и новых побед России.