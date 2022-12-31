Володин пожелал россиянам всего самого доброго

Спикер Госдумы Володин поздравил россиян с Новым годом и пожелал им всего самого доброго

С Новым годом россиян поздравил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, текст его праздничного обращения приводится на официальном сайте парламента. В грядущем году он ждет укрепления России, а россиянам желает всего самого доброго.

«Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье — счастье и благополучие. Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго», — говорится в публикации.

Накануне президент России Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа.