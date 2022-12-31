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15:29, 31 декабря 2022Россия

Путин выразил соболезнования папе Франциску в связи со смертью Бенедикта XVI

Путин выразил соболезнования папе Франциску в связи со смертью папы на покое Бенедикта XVI

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования папе Римскому Франциску в связи со смертью папы на покое Бенедикта XVI. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

31 декабря стало известно, что бывший папа Римский Бенедикт XVI умер в возрасте 95 лет. За несколько дней до этого глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщал об ухудшении состояния его здоровья. Бенедикт возглавлял католическую церковь с 2005 по 2013 год.

Путин назвал Бенедикта XVI видным религиозным и государственным деятелем, а также убежденным защитником традиционных христианских ценностей. «В период его понтификата между Россией и Ватиканом были установлены полноформатные дипломатические отношения, получили развитие связи между Русской православной и Римско-католической церквами», — говорится в телеграмме.

Президент также подчеркнул, что навсегда сохранит самые светлые воспоминания о папе Бенедикте.

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Алевтина Запольская
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