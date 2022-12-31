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01:05, 31 декабря 2022Мир

Байден списал судимость убившей мужа американке

Президент США Байден списал судимости шести американцам, в том числе убившей мужа женщине

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден предоставил полное помилование шести американцам, среди которых убившая своего мужа женщина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Уточняется, что 80-летняя Беверли Энн Ибн-Тамас застрелила своего супруга почти полвека назад, будучи беременной. На момент происшествия ей было 33 года. По данным следствия, муж систематически применял к ней физическое и вербальное насилие. Женщину приговорили к лишению свободы на срок от одного года до пяти лет. При этом в пресс-релизе не указывается, сколько времени американка провела в тюрьме.

Другим пяти гражданам США также были списаны судимости. Сообщается, что в разные годы они были осуждены за незначительные преступления, связанные с оборотом наркотиков, и с тех пор ведут примерный образ жизни.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил пользователям Twitter помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена. Маск заявил, что обещал провести этот опрос, но уточнил, что не высказывает при этом своего собственного мнения.

Марина Совина
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