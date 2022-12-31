Байден списал судимость убившей мужа американке

Президент США Байден списал судимости шести американцам, в том числе убившей мужа женщине

Президент США Джо Байден предоставил полное помилование шести американцам, среди которых убившая своего мужа женщина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Уточняется, что 80-летняя Беверли Энн Ибн-Тамас застрелила своего супруга почти полвека назад, будучи беременной. На момент происшествия ей было 33 года. По данным следствия, муж систематически применял к ней физическое и вербальное насилие. Женщину приговорили к лишению свободы на срок от одного года до пяти лет. При этом в пресс-релизе не указывается, сколько времени американка провела в тюрьме.

Другим пяти гражданам США также были списаны судимости. Сообщается, что в разные годы они были осуждены за незначительные преступления, связанные с оборотом наркотиков, и с тех пор ведут примерный образ жизни.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил пользователям Twitter помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена. Маск заявил, что обещал провести этот опрос, но уточнил, что не высказывает при этом своего собственного мнения.