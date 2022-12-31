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18:04, 31 декабря 2022Мир

Британцы раскритиковали Сунака за обращение с упоминанием Путина и Украины

Британцы в Twitter раскритиковали Сунака за обращение с упоминанием Путина и Украины
СюжетСанкции против России:

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Читатели Twitter раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака за его новогоднее обращение, в котором он, помимо прочего, упомянул российско-украинский конфликт.

В своей речи он напомнил британцам о военном конфликте, отметив, что тот оказал глубокое экономическое воздействие по всему миру, и заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в борьбе против «жестокости Путина», защищая свободу и демократию. При этом Сунак указал, что на первое место власти поставят приоритеты сограждан.

Многие пользователи в комментариях негативно отреагировали на обращение. Так, журналист Йен Мьюир (Iain Muir) написал, что власти Британии во главе с Сунаком не ставят приоритеты британцев на первое место. «Вы используете наши деньги для финансирования опосредованной войны США с Россией, а санкции, которые вы поддерживаете против России, разрушают нашу экономику», — высказался он.

Читательница с никнеймом emma-kvs призвала Сунака «остановить нелегалов на лодках и прекратить обдирать нас, британских налогоплательщиков, чтобы финансировать Украину». Пользователь Maverick задался вопросом, почему Британия отправляет Украине «еще 2,5 миллиарда из налогов страны, тогда как британским работникам приходится выпрашивать долгожданное повышение зарплаты».

Британец Lyndon Wood написал в ответ: «Вы серьезно говорите это, Риши??? Вы вообще не ставите людей на первое место. Переосмыслите и прекратите политические лживые слова». Автор с ником Excluded and Forgotten назвал обращение «пустыми словами неизбранного премьер-министра, сидящего в своей инкрустированной бриллиантами башне из слоновой кости». «Сунак даже не может поздравить нас с Рождеством, не говоря уже о том, чтобы управлять страной. Британия сломлена, мы сломлены из-за него», — добавил он.

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Антон Похиляк
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