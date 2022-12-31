В Турции оценили исходящую от приобретенной у России С-400 угрозу

Sözcü: Минобороны Турции заявило, что приобретенная у РФ система ПВО С-400 не несет угрозы

Приобретенная у России система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 не несет угрозы и будет применена только для отражения нападения. Такую оценку дал глава Минобороны Турции Хулуси Акар, его цитирует Sözcü

«Мы говорим Западу, что С-400 никому не причинит вреда и не будет применена, за исключением случаев, когда кто-то решит обстрелять Турцию ракетами или направить на нее в атаку самолеты», — уточнил министр.

Ранее в ноябре он заявлял, что Анкара готова применить российскую систему ПВО C-400 в случае, если появится внешняя угроза стране.

Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Вслед за этим США исключили ее из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

