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13:09, 31 декабря 2022Мир

В Турции оценили исходящую от приобретенной у России С-400 угрозу

Sözcü: Минобороны Турции заявило, что приобретенная у РФ система ПВО С-400 не несет угрозы

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Приобретенная у России система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 не несет угрозы и будет применена только для отражения нападения. Такую оценку дал глава Минобороны Турции Хулуси Акар, его цитирует Sözcü

«Мы говорим Западу, что С-400 никому не причинит вреда и не будет применена, за исключением случаев, когда кто-то решит обстрелять Турцию ракетами или направить на нее в атаку самолеты», — уточнил министр.

Ранее в ноябре он заявлял, что Анкара готова применить российскую систему ПВО C-400 в случае, если появится внешняя угроза стране.

Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Вслед за этим США исключили ее из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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Варвара Кошечкина
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