Россиян предупредили о приостановке работы WhatsApp на ряде устройств с 1 января

«Прайм»: в Роскачестве заявили, что с 1 января без WhatsApp останутся iPhone 5 и 5с

С начала 2023 году мессенджер WhatsApp приостановит работу на ряде устройств со старой версией операционных систем. Об этом россиян предупредил старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко в беседе с агентством «Прайм».

По словам Кузьменко, среди устаревших моделей — iPhone 5 и 5с, модели компаний Sony, LG, Samsung и других производителей. Проверить версию ОС можно в настройках, напомнил специалист.

Устройства с операционной системой ниже рекомендованной следует обновить. Если под ограничения попала модель смартфона — следует подумать над приобретением нового гаджета, заявил Кузьменко.

Ранее россиян предупредили о слежке в Telegram и WhatsApp. Отмечается, что с помощью функции «Найти людей рядом» в Telegram хакеры написали скрипт, который позволяет определять точное местоположение людей.