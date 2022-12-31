Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:10, 31 декабря 2022Интернет и СМИ

Россиян предупредили о приостановке работы WhatsApp на ряде устройств с 1 января

«Прайм»: в Роскачестве заявили, что с 1 января без WhatsApp останутся iPhone 5 и 5с

Фото: Fabian Sommer / Global Look Press

С начала 2023 году мессенджер WhatsApp приостановит работу на ряде устройств со старой версией операционных систем. Об этом россиян предупредил старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко в беседе с агентством «Прайм».

По словам Кузьменко, среди устаревших моделей — iPhone 5 и 5с, модели компаний Sony, LG, Samsung и других производителей. Проверить версию ОС можно в настройках, напомнил специалист.

Устройства с операционной системой ниже рекомендованной следует обновить. Если под ограничения попала модель смартфона — следует подумать над приобретением нового гаджета, заявил Кузьменко.

Ранее россиян предупредили о слежке в Telegram и WhatsApp. Отмечается, что с помощью функции «Найти людей рядом» в Telegram хакеры написали скрипт, который позволяет определять точное местоположение людей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Описаны пять сценариев начала третьей мировой войны
Российский сержант прикрыл группу и уничтожил два расчета ВСУ
В Роскачестве назвали правильный способ хранения игристого вина
Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS
Россиян предупредили о последствиях регулярного употребления шампанского
Россиян предупредили о приостановке работы WhatsApp на ряде устройств с 1 января
Европе предрекли отключения электроэнергии в 2023 году
В Турции задержали подозреваемого во взрыве в ресторане
Организатор «Евровидения» рассказал о тяжелом решении по России
Германия пообещала и дальше поддерживать Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.