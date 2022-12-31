Под Ярославлем задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины

В Ярославской области задержали подозреваемого в двойном убийстве под Санкт-Петербургом

Подозреваемого в двойном убийстве, совершенном в Тихвинском районе Ленинградской области, задержали под Ярославлем, сообщили в региональном следственном управлении. Сейчас мужчина 1981 года рождения проходит следственные процедуры.

«В настоящее время подозреваемый задержан на территории Ярославской области в порядке статьи 91 УПК РФ и с ним проводятся определенные следственные действия», — говорится в публикации.

В правоохранительных органах также уточнили, что как только подозреваемого доставят в Ленинградскую область, в суд направят ходатайство об его аресте.

Ранее в Москве следователи предъявили обвинение двум мигрантам 37 и 38 лет, ставшим фигурантами уголовного дела о хищении шкур.