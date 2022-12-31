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23:08, 31 декабря 2022Россия

Захарова поздравила россиян и пожелала настоящей любви

Мария Захарова пожелала всем в новом году настоящей любви, способной преодолеть испытания

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале поздравила россиян с наступающим 2023 годом.

Она пожелала всем «настоящей живительной любви, которая освещает и освящает нас изнутри, даруя божественную силу преодолеть все испытания и преумножить свет».

Ранее Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам впервые на фоне военных, участвующих в спецоперации на Украине. Он назвал минувший год годом поворотных событий, которые заложили основы для будущего страны и ее независимости. Граждане России проявили достоинство и мужество, поддержали участников спецоперации, заявил президент. Позднее выяснилось, что поздравление российского лидера записали в штабе Южного военного округа.

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Марина Совина
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