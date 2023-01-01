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09:53, 1 января 2023Мир

Босфорский пролив закрыли для движения судов

Босфорский пролив временно закрыли для движения судов из-за сильного тумана

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Пролив Босфор временно закрыли для судоходства из-за сильного тумана. Об этом сообщает в воскресенье, 1 января, турецкий телеканал A Haber.

По данным телеканала, движение ввиду плохой видимости перекрыто в оба направления. Предполагается, что ограничения будут сняты после улучшения погодных условий.

В сентябре прошлого года Босфорский пролив заблокировал севший на мель сухогруз Lady Zehma, который шел с Украины в Италию с тремя тысячами тонн кукурузы на борту.

173-метровый сухогруз под флагом Либерии сел на мель возле стамбульского района Бебек. Он подал предупредительный сигнал, когда его начало сносить к берегу. Корабль смог остановиться всего в нескольких десятках метрах от набережной. Авария произошла из-за поломки рулевого механизма. В результате инцидента никто не пострадал.

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Варвара Кошечкина
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