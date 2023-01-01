Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:18, 1 января 2023Россия

Минобороны сообщило о поражении пяти ротных тактических групп ВСУ

Минобороны сообщило о поражении российской артиллерией пяти ротных тактических групп ВСУ

Фото: Pool / Reuters

Пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества, поражены в результате огня российской артиллерии на красно-лиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Потери за сутки на данном направлении составили более 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Поражены также бронетранспортер и два пикапа.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженными силами (ВС) России уничтожены более 40 украинских военных на купянском направлении.

27 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие на донецком направлении нанесли поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Представитель ведомства уточнил, что было уничтожено до 60 украинских военнослужащих. Кроме того, по данным Конашенкова, в Донецкой народной республике (ДНР) удалось подбить три боевые машины пехоты и семь автомобилей противника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о срыве планируемых Киевом атак против России
Российские военные уничтожили в ДНР американскую станцию контрбатарейной борьбы
Минобороны сообщило об ударе по производствам дронов на Украине
Российские военные уничтожили две польские самоходные гаубицы Krab
Минобороны сообщило о поражении пяти ротных тактических групп ВСУ
Российская авиация сбила украинский Ми-8 и 15 беспилотников
В Минобороны рассказали об украинских потерях на купянском направлении
Российские военные сорвали контратаки ВСУ на южнодонецком направлении
Туктамышева высказалась о дружбе в фигурном катании
Умерла американская певица Анита Поинтер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.