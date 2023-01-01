Минобороны сообщило о поражении пяти ротных тактических групп ВСУ

Минобороны сообщило о поражении российской артиллерией пяти ротных тактических групп ВСУ

Пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества, поражены в результате огня российской артиллерии на красно-лиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Потери за сутки на данном направлении составили более 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Поражены также бронетранспортер и два пикапа.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженными силами (ВС) России уничтожены более 40 украинских военных на купянском направлении.

27 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие на донецком направлении нанесли поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Представитель ведомства уточнил, что было уничтожено до 60 украинских военнослужащих. Кроме того, по данным Конашенкова, в Донецкой народной республике (ДНР) удалось подбить три боевые машины пехоты и семь автомобилей противника.