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10:01, 1 января 2023Россия

В ресторане в центре Москвы начался пожар

Пожар начался в ресторане в 1-м Волконском переулке в центре Москвы
СюжетПожар в Москве
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В ресторане, расположенном в центре Москвы, начался пожар. Об этом ТАСС в воскресенье, 1 января, сообщили в экстренных службах.

Известно, что возгорание произошло в трехэтажном деревянном здании в 1-м Волконском переулке. По данным источника, наблюдается открытое горение, огонь быстро распространяется с первого на верхние этажи.

«Внутри горящего здания есть газовый баллон. Людей нет», — добавил собеседник агентства. Других сведений о случившемся, а также информации о пострадавших на данный момент нет. На место следуют 30 пожарных расчетов.

По данным Telegram-канала «112», речь идет о ресторане «Тарас Бульба» на Садовом кольце. Площадь возгорания составляет 180 квадратных метров.

30 декабря пожар случился в жилом доме на западе столицы. ЧП произошло в пятиэтажке на Живописной. Возгорание было оперативно ликвидировано.

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Варвара Кошечкина
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