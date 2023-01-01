Появилось видео пожара в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы

МЧС опубликовало видео пожара в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы

В сети появилось видео пожара, начавшегося в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы. Ролик опубликовало столичное управление МЧС России в Telegram.

На кадрах видно, как прибывшие на место пожарные тушат огонь в трехэтажном деревянном здании.

Уточняется, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров, угрозы распространения на соседние постройки нет. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

ТАСС уточняет, что в жилом доме, расположенном вблизи загоревшегося ресторана, началась эвакуация жильцов. «В результате пожара в ресторане происходит высокая интенсивность выделения дыма. Дым идет в сторону жилого дома», — рассказали в экстренных службах.

О пожаре в ресторане в 1-м Волконском переулке стало известно в воскресенье, 1 января. Огонь быстро распространился с первого на верхние этажи. Уточнялось, что внутри горящего здания имеется газовый баллон, людей на момент случившегося в нем не было.