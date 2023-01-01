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07:38, 1 января 2023Экономика

Россиянам назвали прибыльные варианты вложений в 2023 году

Экономист Григорьев назвал вложения в золото и валюту выгодными направлениями в 2023 году

Фото: Mike Segar / Reuters

Рублевые депозиты в 2023 году больше подойдут для сбережения накоплений, а не увеличения дохода, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил наиболее прибыльные варианты вложений денег на ближайший год.

Драгоценные металлы

Во времена экономической нестабильности драгоценные металлы растут в цене, отметил экономист.

«Можно рассматривать драгоценные металлы. Они, в первую очередь золото, будут расти, потому что в российской экономике немало проблем, в глобальной экономике их много», — посоветовал он.

Ценные бумаги

Вторым наиболее прибыльным вариантом инвестиций в 2023 году может стать рынок ценных бумаг. Но перед тем, как вкладывать деньги, обязательно нужно разобраться, как он работает, чтобы не оказаться в минусе, предупредил Владимир Григорьев.

Заработок на рынке ценных бумаг получается не на дивидендах по акциям и облигациям, а на продаже по цене выше, чем мы купили. А для этого нужно разбираться в причинах изменения стоимости

Владимир Григорьевфинансовый эксперт

«На этом можно будет заработать, потому что рынок ценных бумаг будет достаточно волатильным. Скажутся санкции, которые против нас вводили, рынок будет изменчивым, а на изменчивом рынке можно заработать», — рассказал финансовый эксперт.

Недвижимость

Третий момент не связан напрямую с финансами, но хорошим вложением денег будет недвижимость, считает Владимир Григорьев.

«Здесь нужно быть очень аккуратным в плане первичного рынка, потому что ситуация непростая, нужно быть очень уверенным в застройщике, что он все доведет до конца», — отметил он.

Это неплохое вложение средств, недвижимость всегда имела стоимость

Владимир Григорьевфинансовый эксперт

Валюта

Четвертая вариант вложений — это наличная валюта, поскольку спрос на нее сохранится и в 2023 году, полагает экономист.

Ее количество в стране не увеличивается, потому что США и Европейский союз (ЕС) ввели запрет на ввоз банкнот долларов и евро. К тому же, если человек выезжает отдыхать заграницу, она ему не помешает

Владимир Григорьевфинансовый эксперт

Ранее россиянам объяснили выгоду покупки долларов и евро.

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Мария Сметанина
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