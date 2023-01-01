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02:09, 1 января 2023Россия

Путин обвинил Запад во лжи и лицемерии

Президент России Путин обвинил Запад во лжи и лицемерии
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, выступая с поздравлением к россиянам, обвинил Запад во лжи и лицемерии. Новогоднее обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

По словам главы государства, западные элиты заверяли Москву в мирных намерениях, в том числе по разрешению конфликта в Донбассе, однако продолжали поддерживать Киев.

«Запад врал о мире, а готовился к агрессии и сегодня признаётся в этом уже не стесняясь, в открытую, а Украину и её народ они цинично используют для ослабления и раскола России», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Москва никому не позволит этого сделать, российские военнослужащие и добровольцы встали на защиту страны, чтобы обеспечить гарантии мира и безопасности.

В субботу, 31 декабря, Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа (ЮВО), где пообщался с командующими и вручил знамена армейским корпусам, среди которых были Луганский и Донецкий. Там же российский лидер записал новогоднее поздравление россиянам.

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Марина Совина
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