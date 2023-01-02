Володин назвал 2023 год определяющим для России и мира

Володин заявил, что 2023 год многое определит в развитии РФ и мира на десятилетия вперед

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что 2023 год станет определяющим для России и мира. Своими мыслями на этот счет он поделился в Telegram-канале.

«2023 год многое определит в развитии России, а также всего мира на многие десятилетия вперед», — указал он, добавив, что наступивший год должен стать годом развития и победы на основе единения россиян.

Володин отметил, что в 2022 году произошел ряд исторических событий: по его словам, гражданам РФ удалось противостоять вызовам и санкциям, с которыми столкнулась Россия. Кроме того, президент РФ Владимир Путин принял «судьбоносные решения для обеспечения безопасности и защиты суверенитета» страны.

Председатель Госдумы заключил, что в 2023-м будут видны результаты процессов, запущенных в прошлом году.

Ранее Володин поздравил россиян с Новым годом и понадеялся, что 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления и новых побед России.