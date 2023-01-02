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18:58, 2 января 2023Экономика

Болгария получит доступ к турецким газопроводам

Болгарская «Булгаргаз» получит доступ к терминалам сжиженного газа «Боташ»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Umit Bektas / Reuters

Болгарская компания «Булгаргаз» подпишет соглашение с турецкой госкомпанией «Боташ», согласно которому получит доступ к терминалам сжиженного газа и турецкой газопереносной сети. Об этом пишет Regnum со ссылкой на пресс-службу технического правительства Болгарии.

Соглашение должно быть подписано во вторник, 3 января, в здании правительства Болгарии. Договор будет заключен на 13 лет.

В церемонии подписания со стороны Софии примет участие министр энергетики Росен Христов, а со стороны Анкары — министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

23 ноября 2022-го сообщалось, что власти Болгарии договорились с «Лукойл Нефтохим Бургас» о том, что компания может продолжать работать и экспортировать нефтепродукты в Евросоюз до конца 2024 года. Ранее соглашение действовало с властями Нидерландов и Швейцарии.

Республика перестала получать российский газ с 27 апреля из-за того, что не стала переводить контракт с Москвой на рублевую форму оплаты.

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Виктория Кондратьева
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