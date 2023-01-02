Названа причина взрыва в Бердянске

Российские средства ПВО сбили разведывательный беспилотник в Бердянске, пострадавших нет

Взрыв в Бердянске на побережье Азовского моря произошел из-за работы противовоздушной обороны (ПВО) — система сбила беспилотник. Причину взрыва назвали в Telegram-канале администрации города в Запорожской области.

«Сегодня в районе 13:40 расчетом ПВО ВС России в 35 километров севернее города был замечен и уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат кустарного производства», — сказано в сообщении.

Отмечается, что жертв и разрушений зафиксировано не было. «Сохраняйте спокойствие — мирное небо города Бердянска под надежной защитой наших военнослужащих!» — заключили власти.

О взрыве на побережье Азовского моря в районе Бердянска стало известно примерно в 13:45 по местному времени. Также было опубликовано видео с места случившегося.