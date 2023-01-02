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22:43, 2 января 2023Россия

Стало известно о втором сбитом над Севастополем беспилотнике за час

Губернатор Развожаев сообщил, что второй за час беспилотник сбит в море около Севстополя

Фото: Военкоры Русской Весны / Telegram

Второй за час беспилотник сбит в море около Севастополя. Об этом глава города Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

Губернатор заверил, что российские военные продолжают отбивать атаку и призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, над морем сбит беспилотник.

В декабре Развожаев неоднократно сообщал о сбитых БПЛА в районе Севастополя. Так, 6 декабря два беспилотника сбили на большом расстоянии от берега. 8 декабря корабль Черноморского флота сбил беспилотник в море близ города.

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Марина Совина
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