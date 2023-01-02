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06:12, 2 января 2023Россия

Украинский беспилотник атаковал поселок в Брянской области

Губернатор Богомаз сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал Климовский район Брянской области

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Украинский беспилотник атаковал поселок в Климовском районе Брянской области утром 2 января. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram.

Как отметил Богомаз, в результате произошедшего пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Из-за удара поврежден объект энергоснабжения. На данный момент в поселке отсутствует электричество.

30 декабря губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кистер Брянской области. 29 декабря сообщалось, что со стороны Украины подвергся обстрелу город Клинцы.

По решению властей до 19 января 2023 года в Брянской области будет действовать высокий уровень террористической опасности.

Марина Совина
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