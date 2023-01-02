В Эстонии захотели внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих

В Эстонии внедрят систему продовольственных карточек для малоимущих граждан

Министерство социальных дел Эстонии планирует внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих граждан с загруженной на них суммой денег, заявила глава отдела готовности к кризисам ведомства Теа Варрак в беседе с «МК-Эстония». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время помощь малоимущим жителям страны распределяется через Продуктовый банк, которые собирает в магазинах непроданные товары, а также пожертвования от частных лиц. Затем банк передает все социальным работникам и благотворительным организациям, которые, в свою очередь, распределяют продукты среди нуждающихся. Однако часто граждане получали наборы с продуктами, которые им были не нужны.

Варрак отметила, что продуктовые карточки на 30 евро будут выдаваться один раз в квартал. «Карточки будут выданы получателям прожиточного пособия, ходатайствовавшим о нем, получателям компенсаций от местного самоуправления и еще ряду лиц», — сказала она.

По ее словам, с продуктовой карточкой у граждан есть возможность приобрести продукты питания и товары первой необходимости. Она уточнила, что карточкой нельзя будет заплатить за табачные и алкогольные изделия, а также лотерейные билеты.

В январе 2022 года председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что продуктовые карточки могут быть введены в России, чтобы простимулировать потребление отечественных продуктов. Инфляционные процессы, которые запустила эмиссия в странах Евросоюза, в США, заставляют сталкиваться с тем, что инфляция достаточно существенна, отметил он.