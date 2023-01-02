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16:54, 2 января 2023Мир

Главы МИД Австрии и Индии призвали к мирным переговорам по Украине

Главы МИД Австрии и Индии призвали провести мирные переговоры по Украине
Alexander Schallenberg

Alexander Schallenberg. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Главы МИД Австрии и Индии Александер Шалленберг и Субраманьям Джайшанкар призвали к мирным переговорам по Украине. Об этом они заявили на пресс-конференции в Вене, которая прошла в понедельник, 2 января, пишет РИА Новости.

«Индии отводится большая роль в этой связи, премьер-министр (Индии Нарендра) Моди остается одним из немногих, кто регулярно ведет переговоры с обеими сторонами — с Россией и с Украиной», — заявил глава МИД Австрии.

Министр отметил, что мира можно достичь за столом переговоров, «а не на поле боя». В свою очередь, Джайшанкар сообщил, что Индия настаивает на переговорах и добавил, что мировое сообщество призывает к завершению конфликта на Украине или возвращению к переговорам.

Кроме того, глава индийского внешнеполитического ведомства упомянул ситуацию, связанную с безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Джайшанкар сказал, что планирует затронуть эту тему на встрече с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Ранее в США предложили способ урегулирования конфликта на Украине. По словам доцента университета штата Арканзас Эдварда Салоу, третья независимая сторона могла бы организовать мирные переговоры России и Украины и таким образом укрепить свое место на международной арене.

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Никита Абрамов
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