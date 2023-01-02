Дипломатам в Северной Корее показали «Море крови» по случаю Нового года

ЦТАК: дипломатам в КНДР показали отрывки из оперы «Море крови» по случаю Нового года

Иностранным дипломатам в КНДР по случаю Нового года показали отрывки из оперы «Море крови». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дипломаты посмотрели представление в Большом театре в Пхеньяне. На сцене им продемонстрировали «красочные произведения, отражающие благородные и прекрасные мысли и чувства корейского народа, выступившего единым фронтом в борьбе за всестороннее развитие социалистического строительства».

«Море крови» — северокорейская революционная опера, поставленная в 1936 году по одноименному произведению основателя КНДР Ким Ир Сена. В нем рассказывается о членах семьи, которые во время японской оккупации Кореи решили присоединиться к коммунистам и начать борьбу с угнетателями. Эту оперу или отрывки из нее регулярно показывают по случаю праздников в Северной Корее.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад с баллистическими ракетами средней дальности «Хвасон-12» и ракетами KN-23, которые могут нести тактический ядерный заряд.