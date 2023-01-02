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04:33, 2 января 2023Россия

Пушков обвинил западные страны в наплыве беженцев в Европу

Сенатор Пушков заявил, что наплыв беженцев в Европу спровоцировали западные страны
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что наплыв беженцев в Европу спровоцировали западные страны. Об этом он написал в своем Telegram.

«Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом», — заявил Пушков. В качестве примера он привел ситуацию в таких странах, как Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан и Украина. По его словам, Франция «уже давно сдалась под этим напором», а Великобритании справиться с потоком беженцев не помогли ни отделение от Евросоюза, ни уход от квот на мигрантов.

В декабре прошлого года Пушков заявил, что единственным шансом Запада сохранить свое господство в мире является неоколониализм нового типа. По словам политика, ведущие страны Запада теряют лидерство в мировых экономических рейтингах.

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Марина Совина
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