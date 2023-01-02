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16:35, 2 января 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтоженной за время спецоперации технике ВСУ

Минобороны опубликовало список уничтоженной техники ВСУ за время специальной операции
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Toby Melville / Reuters

Министерство обороны России опубликовало список уничтоженной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время специальной военной операции (СВО). Соответствующую информацию журналистам сообщили в понедельник, 2 января.

По данным оборонного ведомства, с начала СВО было уничтожено 355 украинских самолетов, 99 вертолетов, 2794 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 399 зенитных ракетных комплексов, а также 7366 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, российские войска поразили 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3763 орудия артиллерии и минометов, а также 7876 единиц специальной военной автомобильной техники, отчитались в министерстве.

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Ранее в Минобороны сообщили, что в результате огня российской артиллерии на краснолиманском направлении были поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады территориальной обороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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