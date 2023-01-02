Минобороны отчиталось об уничтоженной за время спецоперации технике ВСУ

Минобороны опубликовало список уничтоженной техники ВСУ за время специальной операции

Министерство обороны России опубликовало список уничтоженной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время специальной военной операции (СВО). Соответствующую информацию журналистам сообщили в понедельник, 2 января.

По данным оборонного ведомства, с начала СВО было уничтожено 355 украинских самолетов, 99 вертолетов, 2794 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 399 зенитных ракетных комплексов, а также 7366 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, российские войска поразили 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3763 орудия артиллерии и минометов, а также 7876 единиц специальной военной автомобильной техники, отчитались в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате огня российской артиллерии на краснолиманском направлении были поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады территориальной обороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).