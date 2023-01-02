Минобороны отчиталось об уничтоженной за время спецоперации технике ВСУ
Министерство обороны России опубликовало список уничтоженной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время специальной военной операции (СВО). Соответствующую информацию журналистам сообщили в понедельник, 2 января.
По данным оборонного ведомства, с начала СВО было уничтожено 355 украинских самолетов, 99 вертолетов, 2794 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 399 зенитных ракетных комплексов, а также 7366 танков и других боевых бронированных машин.
Кроме того, российские войска поразили 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3763 орудия артиллерии и минометов, а также 7876 единиц специальной военной автомобильной техники, отчитались в министерстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате огня российской артиллерии на краснолиманском направлении были поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады территориальной обороны.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).