В ВКС анонсировали участие стратегической авиации в СВО

Командующий ВКС России Кобылаш анонсировал участие стратегической авиации в СВО

Российские стратегические самолеты будут участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Его слова приводит «Интерфакс».

Ранее он сообщил, что все экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, на вооружение которого были поставлены комплексы гиперзвуковых ракет «Кинжал», уже освоили его.