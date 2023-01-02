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10:52, 2 января 2023Россия

В ВКС анонсировали участие стратегической авиации в СВО

Командующий ВКС России Кобылаш анонсировал участие стратегической авиации в СВО

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российские стратегические самолеты будут участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Его слова приводит «Интерфакс».

Ранее он сообщил, что все экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, на вооружение которого были поставлены комплексы гиперзвуковых ракет «Кинжал», уже освоили его.

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Варвара Кошечкина
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