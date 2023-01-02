В Москве изменилась схема движения на Кольцевой линии метро

На Кольцевой линии метро Москвы поезда поочередно ходят только в одну сторону по 7 января

С понедельника, 2 января, временно изменилась схема движения на Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом напомнила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в Telegram-канале.

Уточняется, что поезда поочередно ходят лишь в одну сторону. В частности, со 2 по 4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, а с 5 по 7 января — по часовой. Как указали в ведомстве, изменение движения требуется для обновления инфраструктуры, отвечающей за безопасность и управление движением поездов.

«Для вашего комфорта выбирайте альтернативные маршруты: радиальные линии, МЦК, БКЛ, МЦД и круглосуточный автобусный маршрут Б, который проходит по Садовому кольцу», — рекомендовала пресс-служба дептранса. При этом все станции и пересадки Кольцевой линии продолжат работать в обычном режиме, подчеркнули в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что достроена Большая кольцевая линия (БКЛ) метро. Речь идет о восточном отрезке длиной 10,7 километра от станции «Каширская» до станции «Нижегородская», строительство которого начали в 2018 году. В столичном правительстве ожидают, что новые станции улучшат транспортное обслуживание в восьми районах, где проживают около 800 тысяч человек.