Шведский экономист назвал три причины стойкости экономики России

Экономист Беккер: противостоять санкциям Запада России помогли действия ЦБ и энергоресурсы

Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер рассказал, что помогло России противостоять санкциям Запада. Три причины устойчивости российской экономики он назвал в эфире шведского телеканала SVT.

В первую очередь он отметил доходы от продажи нефти и газа. Эксперт указал на тот факт, что доходы Москвы от продажи энергоресурсов по-прежнему очень высоки. В качестве второй причины Беккер назвал эффективные действия российского Центробанка, который справился с возникшими проблемами. В-третьих, указал он, России помог опыт предыдущих кризисов. В частности, он напомнил о кризисах 1998 года, 2008-2009 годов и сильном падении цен на нефть в 2014 году.

При этом, по оценке Беккера, падение ВВП составило около 10 процентов. Однако перечисленные факторы привели к тому, что Россия справилась с последствиями санкций лучше, чем прогнозировали многие эксперты, заключил экономист.

Ранее Международный валютный фонд сообщил, что российская экономика стабилизировалась во втором квартале 2022 года после санкционного удара. В докладе МВФ отмечается, что теперь, по прогнозам, ВВП России снизится на 3,4 процента в 2022 году, что составляет примерно половину от того спада, который изначально ожидался.