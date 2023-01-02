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10:41, 2 января 2023Экономика

Великобритания устроила конкурс для избавления от российской переработки урана

Великобритания устроила конкурс для создания альтернативного российскому урану топлива

Фото: Friso Gentsch / Globallookpress.com

Великобритания устроила конкурс для создания альтернативных российскому урану источников топлива для атомных электростанций. Сообщение об этом появилось 2 января на сайте британского правительства.

Правительство Великобритании выделило порядка 75 миллионов фунтов стерлингов на поддержку разработки альтернатив российскому топливу и усиления энергетической самодостаточности страны.

Согласно публикации, средства фонда помогут привлечь инвестиции в разработку и коммерциализацию местного производства ядерного топлива, включая «продвинутые топливные технологии». Это включает в себя создание в Великобритании новых мощностей по конверсии урана. Уточняется, что таким образом власти надеются усилить уже существующие и будущие ядерные реакторы и поддержать отход от российских источников топлива.

В сообщении подчеркивается, что в распоряжении России сейчас порядка 20 процентов мощностей по переработке урана и 40 процентов по обогащению.

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Маргарита Щигарева
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