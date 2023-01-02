Великобритания устроила конкурс для избавления от российской переработки урана

Великобритания устроила конкурс для создания альтернативного российскому урану топлива

Великобритания устроила конкурс для создания альтернативных российскому урану источников топлива для атомных электростанций. Сообщение об этом появилось 2 января на сайте британского правительства.

Правительство Великобритании выделило порядка 75 миллионов фунтов стерлингов на поддержку разработки альтернатив российскому топливу и усиления энергетической самодостаточности страны.

Согласно публикации, средства фонда помогут привлечь инвестиции в разработку и коммерциализацию местного производства ядерного топлива, включая «продвинутые топливные технологии». Это включает в себя создание в Великобритании новых мощностей по конверсии урана. Уточняется, что таким образом власти надеются усилить уже существующие и будущие ядерные реакторы и поддержать отход от российских источников топлива.

В сообщении подчеркивается, что в распоряжении России сейчас порядка 20 процентов мощностей по переработке урана и 40 процентов по обогащению.

