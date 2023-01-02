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12:51, 2 января 2023Россия

Инструктор ЧВК «Вагнер» с позывным Ток рассказал о подготовке бойцов

Инструктор ЧВК «Вагнер» сообщил, что за 2022 год группа подготовила свыше 10 тыс. бойцов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Тренировочный центр частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за 2022 год и период спецоперации подготовил свыше десяти тысяч бойцов. Об этом РИА Новости сообщил один из инструкторов с позывным Ток.

Он рассказал, что обучением новобранцев занимаются специалисты, отработавшие в группе не один год и имеющие опыт боевой работы в командировках на различных направлениях.

«Наша задача — в минимально сжатые сроки передать максимум информации, которая будет необходима этим людям при ведении боевых действий и выполнении специальных задач», — пояснил Ток.

Собеседник агентства также уточнил, что инструктаж в центре проходят как специалисты самой ЧВК, так и бойцы отрядов территориальной обороны Брянской и Курской областей.

1 января сообщалось, что ставшие добровольцами в спецоперации на Украине бывшие заключенные поблагодарили ЧВК «Вагнер» за возможность изменить жизнь.

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Варвара Кошечкина
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