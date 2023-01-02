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13:01, 2 января 2023Россия

В Брянской области локализовали пожар на подвергшемся атаке ВСУ объекте

Глава Брянской области Богомаз: пожар на атакованном объекте энергоснабжения локализован

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В Брянской области удалось локализовать пожар на объекте энергоснабжения, подвергшемся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано. Социальные объекты — районная больница, школа-интернат — переподключены к резервной линии», — написал губернатор.

Он также рассказал, что энергетики начнут восстановительные работы на объекте по завершении работы оперативных служб.

Утром 2 января стало известно, что украинский беспилотник атаковал поселок в Климовском районе Брянской области. Богомаз отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.

Позже выяснилось, что украинский беспилотник повредил объект энергоснабжения. После этого один из поселков атакованного района остался без электроснабжения.

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Полина Матюхина
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